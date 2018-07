PGR pede para investigar Orlando Silva e Agnelo Queiroz

De acordo com a assessoria de imprensa da Procuradoria Geral da República, o pedido se baseia em denúncias divulgadas na mídia sobre um suposto esquema de desvio de recursos no programa Segundo Tempo, comandado pela pasta.

Gurgel também solicitou ao STF que peça ao Superior Tribunal de Justiça o envio do inquérito da Operação Shaolin --realizada pela polícia de Brasília para investigar irregularidades no Segundo Tempo-- para a Suprema Corte.

O pedido da PGR será encaminhado a um dos ministros do STF que decidirá se a autoriza a investigação contra Queiroz e Silva.

O ministro é acusado de coordenar um esquema de desvio de recursos destinados a convênios com organizações não-governamentais no âmbito do Segundo Tempo.

O denunciante do suposto esquema, o policial militar João Dias Ferreira, foi um dos presos na Operação Shaolin. O nome de Queiroz apareceu na investigação, por isso Gurgel incluiu no pedido o governador, que foi ministro do Esporte na época em que era colega de Silva no PCdoB.

De acordo com a denúncia de João Dias, o partido seria o principal beneficiário do suposto esquema.

