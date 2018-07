'Phablets' devem liderar lucro da Samsung no 4o trimestre

Os cinco trimestres consecutivos de lucros recordes podem se encerrar no primeiro trimestre de 2013 devido à baixa demanda sazonal, ainda que uma série forte de novos smartphones --a principal fonte de lucros da sul-coreana-- e a recuperação no preço dos chips tenham minimizado a preocupação quanto a uma desaceleração nos lucros deste ano.

"É improvável que as projeções decepcionem, dados os lançamentos e a recuperação que deve acontecer nos segmentos cíclicos dos negócios da companhia", afirmou Shawn Kim, analista do Morgan Stanley.

"A força da Samsung em smartphone não diminuiu mesmo como o iPhone, e os negócios continuam a se beneficiar de novos produtos. Desta vez, é o Galaxy Note II, com expectativa de alta nas vendas especialmente nos Estados Unidos. Acreditamos que o forte ímpeto continuará no primeiro trimestre", acrescentou.

A Apple lançou apenas um smartphone no ano passado, o iPhone 5, mas a Samsung bombardeou o mercado com 37 variantes adaptadas aos gostos regionais, de smartphones de alto preço a modelos médios mais baratos. Em comparação, a taiwanesa HTC lançou 18 modelos, a Nokia, nove; e a LG Electronics, 24.

A Samsung vai anunciar na terça-feira a prévia do quarto trimestre, enquanto o resultado definitivo deve sair em 25 de janeiro.

As vendas do principal smartphone da Samsung, o Galaxy S III, que superou o iPhone 4S no terceiro trimestre e se tornou o mais vendido do mundo, devem ter caído para 15 milhões de unidades no trimestre passado, ante 18 milhões de julho a setembro.

Mas as 8 milhões de unidades do phablet (smartphone + tablet) Galaxy Note que teriam sido vendidas provavelmente mais do que compensarão essa retração.

O diretor executivo da Strategy Analytics, Neil Mawston, prevê que a Samsung venderá 290 milhões de smartphones no ano, ante 215 milhões projetados para 2012.

As vendas da Apple devem chegar a 180 milhões neste ano, ante os 135 milhões do ano passado.

(Por Miyoung Kim)