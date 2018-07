Phelps é o 1o nadador tricampeão olímpico na mesma prova

O norte-americano pode não ser mais a força imbatível que foi em Pequim quatro anos atrás, mas ainda deixou uma lembrança inesquecível de seu talento e sua determinação vencendo o exaustivo evento múltiplo.

Phelps liderou todo o tempo e foi o primeiro a tocar suas mãos gigantescas na parede com o tempo de 1min54seg27, relegando a prata a seu compatriota e campeão mundial Ryan Lochte e o bronze ao húngaro Laszlo Cseh. Thiago Pereira terminou em 4o.

"Conseguir conquistar a medalha de ouro três vezes é uma coisa bastante especial", disse ele. "Estou muito satisfeito com o ouro."

Lochte bateu Phelps nos 400m medley no sábado, mas estava perto da exaustão em seu ansiosamente esperado segundo confronto depois de competir na final dos 200m costas meia hora antes do medley.

"Não posso reclamar. Estou levando cinco medalhas olímpicas para casa", disse Lochte, que arrebatou dois ouros, duas pratas e um bronze em Londres. "Tive altos e baixos, mas aceito isso."

Phelps ainda garantiu uma vaga na final dos 100m borboleta depois de cravar o melhor tempo na semifinal, cerca de 40 minutos depois de vencer o medley.

Só duas nadadoras haviam conquistado o mesmo evento individual em três Jogos seguidos: a australiana Dawn Fraser, nos 100m livre em 1956, 1960 e 1964 e a húngara Krisztina Egerszegi nos 200m costas em 1988, 1992 e 1996.

É um feito que gerações dos melhores nadadores buscaram em vão - mas não Phelps, que agora tem um total impressionante de 20 medalhas olímpicas, incluindo 16 de ouro, e a chance de levar mais duas antes de se aposentar no final da Olimpíada de 2012.

200 METROS COSTAS

Lochte venceu os 200m costas e os 200m medley no campeonato mundial do ano passado, mas não conquistou nenhum desta vez, terminando em terceiro no nado de costas atrás de outro de seus companheiros de equipe.

Tyler Clary, que passou a maior parte da carreira à sombra de Phelps e Lochte, disparou na última volta e levou o ouro com 1min53seg41, na frente do japonês Ryosuke Irie e de Lochte.

"É a redenção total", disse Clary.