Philip Roth anuncia o fim de sua carreira

O escritor de 74 anos disse que releu todos os seus livros favoritos, além dos seus próprios, até tomar a decisão. "Queria ver se eu perdi tempo escrevendo. No fim de sua carreira, o boxeador Joe Louis disse: 'Eu fiz o melhor que pude com o que tinha'. É exatamente o que eu diria do meu trabalho. Depois disso, decidi que não farei mais ficção. Não quero ler nem escrever mais."

Autor de livros premiados, como O Complexo de Portnoy (1969), Operação Shylock (1993) e O Animal Morimbundo (2001), Roth sempre foi cotado para o Nobel de Literatura, prêmio ainda não conquistado. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS