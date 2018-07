Philips eleva corte de custos a 1 bi de euros, demitirá mais 2,2 mil

O grupo, que antes previa economizar 800 milhões de euros, anunciou o plano nesta terça-feira, antes de um encontro com investidores em Londres. A empresa também já havia anunciado 4,5 mil demissões no ano passado.

"As medidas adicionais de corte de custos nos ajudarão a minimizar os efeitos dos ventos macroeconômicos contrários e das mudanças no plano de pensão, ao mesmo tempo em que nos tornarão uma companhia mais ágil para atender nossos clientes ao redor do mundo", disse o presidente-executivo, Frans van Houten.

(Por Roberta Cowan)