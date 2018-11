Ainda de acordo com o comunicado da Philips, é importante que o consumidor siga atentamente as instruções de uso contidas no manual do aparelho e desligue o secador da tomada quando não estiver em uso. Os modelos envolvidos e informações mais detalhadas só devem ser divulgados nos próximos dias. No Brasil, a empresa informa que vai comunicar os consumidores a partir de 10 de junho.