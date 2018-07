Philips vai fechar em junho fábrica de lâmpadas

Na sexta-feira, 25 funcionários da linha de produção de lâmpadas HDI, utilizadas na iluminação pública, foram demitidos. A unidade tem capacidade de produção mensal de 2 milhões de lâmpadas incandescentes, 40 mil unidades de lâmpadas HDI, e 200 mil unidades fluorescentes.

"A substituição de produtos convencionais com baixa eficiência por inovações que agregam mais valor aos nossos clientes é o caminho natural da Philips no Brasil", diz a nota à imprensa. Além disso, a empresa afirma que o encerramento de operação não vai afetar o fornecimento de lâmpadas no País.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Martinha, diz que tomará providências para impedir as demissões. "Embora a decisão já tenha sido tomada pela Philips, vamos mobilizar os poderes municipal, estadual e federal e fazer de tudo para não perder esses empregos", promete.

Segundo Martinha, a justificativa da empresa é de que as lâmpadas incandescentes, que respondem por cerca de 70% da produção da fábrica, fazem parte de uma tecnologia ultrapassada e já não são mais vendidas em várias partes do mundo.

O operador de máquinas Raimundo Soares ia completar 20 anos de emprego em outubro. "Havia conversas de que teríamos demissões, mas não achava que estavam tão próximas", diz. Aos 39 anos, Soares diz ter tomado um golpe profissional. "Fica difícil de arrumar emprego em muitas empresas com essa idade", lamenta.

Em operação desde 1951, a fábrica de Mauá chegou a ter 2 mil empregados na década de 1990. Amanhã, a diretoria do sindicato deverá se reunir, às 15 horas, com a diretoria da empresa.