PI, MA, CE e BA voltam a ter chuvas hoje As chuvas voltam a atingir as Regiões Norte e Nordeste do País no começo desta semana, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), com destaque para as chuvas no nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas. Entre nordeste do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e nordeste da Bahia, incluindo o Recôncavo Baiano, esperam-se chuvas significativas. Ceará, Bahia, Maranhão e Piauí são alguns dos Estados mais atingidos pelas chuvas nas últimas semanas no País, temporais que provocaram enchentes e mortes e deixaram desabrigados.