PIADA DE LOIRAS Giovanna Fraga e Sil Esteves estreiam o espetáculo Batom Comedy no sábado (9), em curta temporada. As humoristas se divertem com assuntos do cotidiano feminino e fazem pequenos números musicais, dosando stand-up com cenas de improviso. Teatro Anhembi Morumbi (750 lug.). Av. Dr. Almeida de Lima, 1.176, metrô Bresser. Sáb., 23h30. R$ 40. Até 30/3.