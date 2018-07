PIADA DE REPÓRTER Felipe Andreoli é, por origem, jornalista. Foi no programa 'CQC' que ele aprimorou o humor. Agora o seu lado cômico vai para o palco, no stand-up Que História É Essa?, para contar causos da infância e do seu trabalho na televisão. Teatro Anhembi Morumbi (750 lug.). Av. Dr. Almeida de Lima, 1.176, Brás, 2872- 1457. Hoje (28), 23h59; sáb. (29), 23h30. R$ 60.