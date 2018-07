Pianista Paul Bley morre aos 83 anos

O pianista canadense de jazz Paul Bley, com uma carreira de sete décadas, morreu no domingo em sua casa na Flórida, informou a empresa discográfica do músico, a ECM Records.

A morte de Bley, que tinha 83 anos, foi anunciada na noite de segunda-feira, 4, e não havia mais detalhes disponíveis.

Bley começou a estudar música aos 5 anos e formou sua primeira banda em Montreal, quando tinha 13 anos.

Ele foi um dos cofundadores do Montreal Jazz Workshop, estudou na Julliard School e tocou e gravou com grandes nomes do jazz como Charlie Parker, Charles Mingus, Chet Baker, Jimmy Giuffre e muitos outros.

Bley era conhecido como o mestre da improvisação e uma influência no movimento de vanguarda dos anos 1960 e 1970.