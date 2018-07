Pianista sem braços faz sucesso na China

Superação. Músico chinês teve os braços amputados aos 10 anos

O pianista chinês Liu Wei fez sucesso em um programa de talentos na China ao tocar com os dedos dos pés.

Liu, de 23 anos, teve os braços amputados aos 10 anos de idade depois de ser eletrocutado enquanto brincava de esconde-esconde com os amigos.

A apresentação do pianista no programa China's Got Talent, ou A China tem Talento, rendeu aplausos de pé e lágrimas do público.

O jovem só começou a tocar piano no final da adolescência, quando decidiu que queria ser músico ao invés de fazer faculdade.

Liu usa os pés para navegar na internet, comer, se vestir e escovar os dentes. Ele diz não ter interesse em braços protéticos.