Pianista sem braços vence concurso na China

O jovem Liu Wei, que perdeu os dois braços em um acidente durante a infância, foi o grande vencedor do show de calouros China's Got Talent, no domingo.

Tocando apenas com os pés, ele executou You're Beautiful do britânico James Blunt diante de um estádio lotado em Xangai.

Os três jurados do programa elogiaram a determinação do rapaz de 23 anos e o incentivaram a correr atrás dos seus sonhos.

Como prêmio, Liu foi convidado a acompanhar o cantor de Taiwan Jolin Tsai.

Os braços de Liu tiveram que ser amputados depois que ele sofreu um choque elétrico aos dez anos de idade, quando brincava de esconde-esconde.

Hoje, ele usa computadores, escova os dentes, se veste e, claro, toca piano, usando apenas os pés.