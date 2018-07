Piano de filme Casablanca é vendido por US$602 mil em leilão

O piano vertical de 58 teclas no qual o ator e cantor Dooley Wilson interpretou "As Times Goes By", a emblemática canção do filme de 1942 protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, foi vendido por 602.500 dólares em Sotheby, com comissão.

A casa de leilões havia atribuído ao icônico instrumento um preço estimado entre 800 mil e 1,2 milhões de dólares, considerando as somas vultuosas pagas por objetos do filme nos últimos anos.

O filme, ambientado no Marrocos durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou três Oscar, incluindo melhor fotografia, melhor roteiro e melhor direção.

A casa de leilões não divulgou quem foi o comprador.

(Por Chris Michaud)