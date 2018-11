Piauí confirma morte de grávida por gripe suína

A paciente estava internada em um hospital municipal de Teresina com complicações decorrentes da gravidez e sintomas compatíveis com a nova gripe. No dia 17 de março, ela foi encaminhada para a Maternidade Evangelina Rosa, onde faleceu no dia seguinte. O bebê, de 25 semanas, também não sobreviveu.

O resultado do exame que acusou o óbito por Influenza A (H1N1) foi encaminhado ao Laboratório Central (Lacen) pelo Laboratório Adolfo Lutz. De acordo com relatório da Secretaria, este ano foram confirmados 11 casos da doença. Outros 74 casos ainda estão sob suspeita. No ano passado, o Estado registrou 111 casos confirmados e uma morte.