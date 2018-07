O drama do sertanejo deve persistir mesmo com o retorno das chuvas porque não houve plantação. Além da falta de chuva, os agricultores familiares que receberam sementes de milho e feijão do governo usaram essas sementes para comer ou para alimentar o gado que estava morrendo de fome, em vez de plantá-las. Agora, o período de plantio já passou. / LUCIANO COELHO, ESPECIAL PARA O ESTADO