Piauí tem o maior número de católicos Com 85,1% de católicos, o Piauí está em primeiro lugar no ranking dos Estados em relação a esta religião. O Rio de Janeiro está em último, com 45,8% de católicos, segundo dados do Censo 2010 divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Com tantos católicos, o Piauí fica em último lugar na proporção de evangélicos: apenas 9,7%. Rondônia tem a maior proporção, com 33,8% dos habitantes evangélicos.