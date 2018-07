PIB brasileiro do agronegócio deve crescer 3,56% em 2013, diz CNA O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio deve fechar 2013 com alta de 3,56 por cento, totalizando 1 trilhão de reais e recuperando-se da queda do ano passado, quando o setor teve retração de 1,57 por cento, disse nesta quarta-feira a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).