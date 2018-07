PIB da China decepciona e Bovespa fecha no menor nível em 9 meses

O Ibovespa recuou 3,66 por cento -- maior queda diária desde 22 de setembro do ano passado--, a 52.949 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 9,97 bilhões de reais, inflado pelo vencimento de opções sobre ações que movimentou 2,48 bilhões de reais.

A econômica da China desacelerou inesperadamente no primeiro trimestre, com expansão de 7,7 por cento ante mesmo período de 2012, ante crescimento de 7,9 por cento no quarto trimestre de 2012 e abaixo da expectativa de expansão de 8,0 por cento, segundo pesquisa Reuters.

A queda do Ibovespa se acentuou ainda mais no fim do pregão seguindo as bolsas dos Estados Unidos, que ampliaram as perdas após explosões na Maratona de Boston e no Museu e Biblioteca Presidencial JFK nesta segunda-feira, causadas por bombas, segundo disseram altas fontes de segurança nos EUA à Reuters.

Em Wall Street, o índice Dow Jones perdeu 1,79 por cento, enquanto o S&P 500 perdeu 2,3 por cento.

"Começamos o dia com notícias da China, e isso pode ser considerado ruim uma vez que a expectativa era de crescimento de 8 por cento no PIB. Isso influenciou as bolsas e as commodities porque o mercado fica com receio de que um crescimento mais fraco vai ter impacto mundial", disse Ariovaldo Santos, gerente de renda variável da H.Commcor.

O operador na Renascença DTVM Luiz Roberto Monteiro ressaltou também que o PIB da China abaixo do esperado prejudicou ações de peso na bolsa paulista. "A China pesou nas commodities, e as commodities pesaram na Vale", disse.

Todas as 69 ações que compõem a carteira do Ibovespa encerraram o dia em baixa, com destaque para a ação preferencial da Vale, de maior peso no índice, que recuou 6,47 por cento e encerrou no menor nível de fechamento desde primeiro de outubro de 2009, a 30,80 reais. O papel ordinário da mineradora perdeu 6,13 por cento, a 32,46 reais.

Já a preferencial da Petrobras recuou 4,06 por cento, a 17,23 reais, enquanto a ação da petrolífera OGX, do grupo EBX de Eike Batista, registrou a maior queda do Ibovespa, de 12,9 por cento, atingindo uma nova mínima histórica de fechamento, de 1,35 real.

A mineradora MMX, também do grupo EBX, caiu 9,41 por cento, a 1,83 reais, enquanto a empresa de logística do mesmo grupo LLX recuou 5,88 por cento.

A ação do Banco do Brasil fechou em queda de 1,76 por cento, a 27,85 reais, depois que a Superintendência de Registro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu, nesta segunda-feira, por 30 dias a oferta pública inicial de ações da BB Seguridade, por uso de material publicitário irregular.