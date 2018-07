PIB da Coreia do Sul bate recorde negativo de 11 anos e cai 5,6% A economia da Coreia do Sul afundou 5,6 por cento no quarto trimestre de 2008 em relação ao período anterior, um desempenho pior que o esperado que representa a maior queda de seu Produto Interno Bruto (PIB) em 11 anos, informou o banco central do país na quinta-feira (horário local). A queda foi a maior desde a contração de 7,8 por cento do PIB registrada no primeiro trimestre de 1998, quando o país foi atingido pela crise financeira asiática. A queda atual reflete o impacto de uma profunda recessão global. Um levantamento da Reuters junto a 12 economistas havia previsto uma contração de 2,7 por cento no PIB sul-coreano para o período entre outubro e dezembro, comparado ao trimestre anterior. No terceiro trimestre, a economia do país havia crescido 0,5 por cento, e no segundo, 0,8 por cento. Em comparação ao último trimestre de 2007, o PIB sul-coreano caiu 3,4 por cento, contra uma estimativa de 0,7 por cento feita pelos economistas. Com isso, o PIB da quarta maior economia da Ásia cresceu 2,5 por cento, contra uma projeção do banco central feita em dezembro de 3,7 por cento. (Reportagem de Cheon Jong-woo)