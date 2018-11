PIB da Itália cai 0,2% no 3o trimestre com demanda fraca

O instituto nacional de estatísticas Istat informou que o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 0,2 por cento em relação ao mesmo período do ano passando.

Os dados foram mais fracos do que o esperado. Uma pesquisa da Reuters com analistas havia apontado queda trimestral de 0,1 por cento e crescimento anual de 0,5 por cento.

O dado do segundo trimestre foi revisado na margem para mostrar uma expansão trimestral de 0,3 por cento, alta anual de 0,7 por cento, ante crescimento de 0,3 por cento no trimestre e de 0,8 por cento sobre o mesmo período do ano anterior.

O indicador do terceiro trimestre compara-se a uma média da zona do euro de crescimento trimestral de 0,2 por cento entre julho e setembro, alta de 1,4 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Os vizinhos maiores do que a Itália na zona do euro, Alemanha e França, cresceram 0,5 por cento e 0,4 por cento, respectivamente.

Indicadores econômicos apontam uma contração adicional no quarto trimestre, que deve se intensificar em 2012, quando medidas de austeridade adotadas neste ano terão impacto sobre a atividade.