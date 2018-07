PIB da Itália caiu 0,3% no fim de 2009

A economia da Itália encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2009, ante o terceiro, em número já revisado, informou a agência de estatísticas Istat. Em relação a igual período do ano anterior, o PIB caiu 3%. Tanto as exportações como a demanda doméstica mostraram-se fracas, segundo a agência. O PIB do terceiro trimestre também foi revisto para expansão de 0,5% em relação ao segundo e recuo de 4,8% ante o ano anterior. A leitura preliminar indicou, respectivamente, alta de 0,6% e queda de 4,6%. Em 2009 como um todo, o PIB recuou 5,1%, informou a Istat, revisando a divulgação prévia de queda de 4,9%.