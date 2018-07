PIB de Taiwan recua menos que o previsto O Produto Interno Bruto (PIB) de Taiwan recuou 1,29% no terceiro trimestre deste ano em relação a com igual período do ano passado, o menor declínio em 12 meses, por causa de melhorias das exportações e das vendas de automóveis no mercado doméstico. No segundo trimestre, o PIB havia caído 6,85%. Numa base sazonalmente ajustada e anualizada, o PIB de Taiwan cresceu 8,25% em comparação com o do segundo trimestre, uma expansão maior que a de 5,48% prevista por analistas porém inferior ao aumento revisado de 18,78% registrado no segundo trimestre.