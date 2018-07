PIB japonês cai 3% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) japonês apresentou uma queda de 3% no segundo trimestre do ano se comparado a igual período no ano passado, sinalizando que tanto as exportações como o consumo interno da segunda maior economia mundial retrocederam. A maior queda em quase sete anos levou muitos economistas a achar que o país pode estar entrando em recessão. Este foi a primeira queda em mais de um ano e a maior desde o terceiro trimestre de 2001. A economia do Japão, como a da maioria dos países no resto do mundo foi afetada pela alta nos preços dos combustíveis e alimentos. 'Aumentem os salários' O governo japonês fez um apelo para que as empresas do país aumentem salários para estimular o consumo. "É desejável que o poder aquisitivo das pessoas aumente", disse o ministro da Economia e Política Fiscal, Kaory Yosano. "Queremos que os dirigentes empresariais compreendam que o aumento de salários compensará a alta de preços." Yosano é um dos cinco candidatos que no dia 23 de setembro concorrem à liderança do Partido Liberal Democrata. No regime parlamentar japonês o líder do partido do governo é imediatamente indicado para ser o primeiro-ministro do país. A economia é o tema principal da campanha. No mês passado, o governo japonês anunciou um pacote de incentivos econômicos de valor equivalente a US$ 107 bilhões. Se considera que um país está em recessão, geralmente, quando seu produto interno bruto apresenta dois trimestres consecutivos de quedas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.