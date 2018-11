Pichações no Cristo devem ser retiradas em até 15 dias O trabalho de limpeza das pichações no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será concluído em, no máximo, 15 dias. A previsão é do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). No último final de semana, técnicos do órgão realizaram testes para definir qual a melhor maneira para remover a tinta da estátua pichada nos braços e na cabeça durante a madrugada de quinta-feira.