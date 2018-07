'Pichadora da Bienal' é libertada da prisão em SP

A jovem Caroline Pivetta de Mota, de 24 anos, foi libertada nesta terça-feira, 27, da Penitenciária Feminina de Sant'anna, na zona norte da capital. A soltura ocorreu um dia após o juiz Davi Copelatto, do Departamento de Inquérito Policial (DIPO), conceder liberdade provisória a jovem. Ela estava presa desde a última quinta, 22, sob acusação de tentar furtar DVDs de uma unidade da rede das Lojas Americanas, no Itaim Bibi, zona sul. Veja também: Pichadora da Bienal é detida por tentativa de furto Todas as notícias relacionadas ao caso No ano passado, Caroline permaneceu presa por 53 dias após ser detida em flagrante, no dia 26 de outubro, por pichar paredes do "andar vazio" da 28ª Bienal de Artes de São Paulo. Por essa ação, a jovem foi denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de formação de quadrilha e deterioração ou destruição de bens protegidos por lei.