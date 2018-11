Pichadores do Cristo iniciam projeto de faxina no Rio Edmar Batista de Carvalho, de 24 anos, e Paulo Souza dos Santos, de 28 anos, acusados de pichar no último dia 14 a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, deram início na manhã de hoje ao Programa Antipichação na cidade. A dupla se ofereceu voluntariamente para inaugurar o projeto, começando com a limpeza do pórtico de entrada do Túnel Novo, em Botafogo, sentido Copacabana, segundo informações da prefeitura.