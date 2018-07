Pico da expansão demográfica no País ocorreu há 50 anos O auge de crescimento demográfico no Brasil aconteceu há meio século, quando a população aumentava a 3,2% ao ano, em média. O momento de pico variou de região para região. Aconteceu nos anos 50 no Sul e no Sudeste, dez anos depois no Nordeste e só foi bater no teto no Norte na década de 70. No Centro-Oeste, cada Estado atingiu sua aceleração máxima em épocas diferentes.