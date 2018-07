Piemonte já é 'do mundo' A região vinícola do Piemonte foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A zona protegida abrange mais de 10 mil hectares, incluindo as colinas de Barolo, Barbaresco e Nizza Monferrato. Os vinhedos do Piemonte se juntam a Wachau, na Áustria, Tokaj, na Hungria, Lavaux, na Suíça, e Douro Superior, em Portugal, no grupo de vinhedos protegidos. Borgonha e Champagne foram indicadas para integrar o grupo em 2015.