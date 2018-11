Píer desaba durante visita de ministro no litoral de SP Momentos depois de o ministro dos Esportes, Orlando Silva, anunciar a liberação de R$ 1,5 milhão em verbas para São Vicente, no litoral paulista, parte de um píer de madeira no Centro Náutico da cidade desabou. Quatro moradores que acompanhavam a visita caíram na lama, sofrendo leves escoriações. Parte da verba (R$ 500 mil) é destinada para diversos projetos, entre eles a ampliação do centro onde ocorreu o acidente.Segundo a prefeitura de São Vicente, o buraco com aproximadamente 1,5 metro quebrou por causa do excesso de pessoas que se aproximaram do ministro. Orlando Silva já havia atravessado o local no momento do desabamento e estava na ponta do píer, que possui 25 metros de comprimento. No Centro Náutico de São Vicente, cerca de 400 jovens praticam vela, remo e canoagem há três anos. Entre eles, está o canoísta Nivalter Santos, de 19 anos, medalha de bronze no Pan-Americano do Rio e o único brasileiro classificado para disputar a modalidade nas Olimpíadas de Pequim.