Pier desaba e deixa mais de 50 feridos em Bertioga (SP) Mais de 50 pessoas ficaram feridas na tarde de hoje, após a queda de um píer em Bertioga, no litoral do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o excesso de peso no atracadouro provocou o acidente. Muitas pessoas se concentravam no local para assistir à procissão marítima, em homenagem a São Pedro Pescador, um evento tradicional na cidade, que tem na pesca uma das suas principais atividades econômicas. No momento do acidente, dezenas de barcos, especialmente enfeitados para a festa, já se encontravam no mar, enquanto outras embarcações iniciavam os preparativos para entrar na água. Uma vez que uma viatura dos bombeiros dava suporte à festividade, o socorro foi rápido. Muitos populares, que assistiam à festa na orla, também ajudaram no resgate, encaminhando as vítimas ao hospital. Quase todos os feridos foram encaminhados para a Unidade Hospitalar Mista de Bertioga que, até as 18 horas de hoje ainda mantinha mais de dez pessoas em observação. Segundo uma auxiliar de enfermagem da unidade, que não quis se identificar, a sorte é que a maior parte das pessoas atendidas sofreu apenas escoriações leves, sem a necessidade de internação, caso contrário, o hospital, de pequeno porte, não teria condições de atender todas as ocorrências. Mesmo assim, o Hospital Santo Amaro, localizado em Guarujá, ficou de prontidão para receber eventuais feridos com maior gravidade, o que não havia sido registrado até o fim da tarde. Festejo Em toda a Baixada Santista foram realizadas festas em louvor a São Pedro. Em São Vicente (SP), além da tradicional procissão marítima, foi realizada caminhada de pescadores, missa campal e a bênção dos anzóis. Na Ponta da Praia, em Santos, também houve missa e procissão marítima, como já vem ocorrendo há mais de vinte anos.