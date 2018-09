Píeres na região de Angra devem custar R$ 49,1 mi A construção de quatro píeres para permitir a evacuação pelo mar no caso de acidentes nas usinas nucleares de Angra dos Reis, no litoral sul fluminense, deve custar R$ 49,1 milhões, mas ainda não há definição sobre o órgão responsável pela obra. Os projetos dos atracadouros já foram concluídos pela Eletronuclear, que administra as centrais atômicas. A empresa, no entanto, afirma que a ampliação do plano de fuga não está entre suas obrigações.