'Pietà' da Primavera Árabe vence prêmio

Os jurados justificaram sua escolha dizendo que a foto de Aranda, publicada pelo jornal americano The New York Times, resume várias facetas da onda de levantes populares ocorridos recentemente em nações do Oriente Médio, que ficou conhecida como Primavera Árabe.

A foto de Aranda também venceu outra categoria do prêmio, a de Gente em Notícia - Individual. O espanhol receberá 10 mil. Ao todo, 57 repórteres fotográficos de 24 países foram contemplados nas diversas categorias do World Press Photo 2011, selecionados entre mais de 5 mil profissionais da área, que inscreveram mais de 100 mil fotos.

Aranda captou a imagem premiada em 15 de outubro, em uma mesquita em Saná que foi utilizada como hospital de campanha, depois que manifestantes se chocaram com forças do governo.

"A foto vencedora mostra um momento patético, comovente, a consequência humana de um acontecimento enorme, que ainda continua", afirmou o presidente do júri, Aidan Sullivan. "Pode ser que nunca saibamos quem é essa mulher, que sustenta um familiar ferido. Juntos, eles se converteram em uma imagem viva do valor das pessoas comuns que ajudaram a criar um capítulo importante na história do Oriente Médio", completou.

Sullivan também afirmou que a imagem tinha conotações religiosas, quase bíblicas, e assinalou sua semelhança com a famosa escultura Pietà, de Michelangelo, trocando o contexto cristão pelo muçulmano.

O terremoto e o consequente maremoto que atingiram o Japão em março também foram outro tema central do concurso e deram a Yasuyoshi Chiba, da agência de notícias AFP, o prêmio da categoria Notícia. / AP