Pilar do Sul, especialista em frutas

Caqui, uva e atemóia para exportação. Quem conhece o sítio da família Ito, em Pilar do Sul (SP), não sabe quanta luta, esforço e dedicação foram necessários para manter uma das principais propriedades exportadoras de Pilar do Sul. A família veio para o Brasil em 1934, quando Katsonosuke Ito saiu de Fukushima, no Japão, para trabalhar no café em Minas. ''Era um trabalho praticamente escravo, os imigrantes japoneses recebiam muito pouco'', conta Cláudio Ito. ''Mas mesmo assim meu avô juntou dinheiro e comprou terras, inicialmente em Paraguaçu Paulista, onde plantou hortelã e algodão.'' Em 1950, Katsonosuke ouviu falar de Pilar do Sul, da qualidade das suas terras e de outros japoneses que já se encontravam lá. No mesmo ano, adquiriu terras em Pilar, onde passou a plantar batata e tomate. Enfrentando dificuldades no cultivo e nas vendas, diversificou as culturas em 1960, passando a plantar caqui, pêssego e uva. O sítio dos Ito já passou pelo filho de Katsonosuke, Massao Ito, que aumentou a área plantada, e agora está com os filhos de Massao, Cláudio e Fábio Ito. ''Nós ainda temos pés de caqui da década de 60, plantados pelo meu avô e ainda dão ótimos frutos'', conta Cláudio. Os Ito exportam as frutas por meio de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf), o Sebrae e a Associação Paulista dos Produtores de Caqui. Segundo o gerente da APPC, Fábio de Camargo, 95% dos associados são nikkeis. A previsão de safra 2008, na região, é de 9.735 toneladas de caqui, em 535 hectares. A família Ito está em seu sétimo ano de exportação e já está colhendo atemóias. ''A Europa tem se interessado pela fruta'', garante Cláudio. 95% dos produtores da Associação Paulista dos Produtores de Caqui são japoneses ou descendentes Os principais produtos de exportação de Pilar do Sul são caqui, atemóia, lichia e nêspera, além das uvas das variedades rubi e Itália 9,7 mil toneladas de caqui são colhidas na região de Pilar do Sul, a maior exportadora da fruta do Estado