Pilar social e erradicação da pobreza

Este reconhecimento da erradicação da pobreza como maior desafio do mundo foi destacado pela presidente Dilma Rousseff como uma das maiores conquistas do Rio+20, apesar de o documento não trazer nenhum compromisso prático no sentido de fazer essa erradicação. Ao longo das negociações, os Estados Unidos tentaram modificar o texto para dizer que apenas a fome e a pobreza "extremas" deveriam ser eliminadas, mas a modificação foi derrubada no rascunho final redigido pelo Brasil. Dar ênfase no pilar social do desenvolvimento sustentável - além dos outros dois pilares, econômico e ambiental - foi uma das prioridades do País nas negociações.