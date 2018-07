Piloto alemão Sutil é condenado a 18 meses de prisão

O alemão, de 29 anos, que por enquanto está sem equipe para esta temporada, foi considerado culpado de causar ferimentos a Eric Lux, executivo-chefe do Genii Capital - que é dono da equipe Lotus F1 - em um bar de Xangai após o GP da China de F1.

Lux precisou levar vários pontos no pescoço depois que Sutil o atacou com uma garrafa de champanhe.

Sutil disse ao tribunal no primeiro dia do julgamento, na segunda-feira, que tinha pedido desculpas várias vezes a Lux e negou que tivesse intenção de machucá-lo, mas sim de jogar bebida no rosto dele.

A promotoria, no entanto, pediu 21 meses de prisão e uma multa de 300 mil euros, alegando que, como atleta profissional, Sutil não deveria ter agido dessa forma.

A multa será paga a instituições de caridade.

(Reportagem de Karolos Grohmann)