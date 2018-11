Piloto da Esquadrilha da Fumaça é velado em SP O corpo do capitão Anderson Amaro Fernandes, de 33 anos, que morreu no final da tarde de ontem, dia 2, após a queda e explosão do avião da Esquadrilha da Fumaça que pilotava, está sendo velado em Pirassununga, no interior de São Paulo. O Tucano T-27, do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), participava de voo com outras aeronaves, em Lages, Santa Catarina. Dez mil pessoas assistiram à queda livre do aparelho, que se espatifou no solo.