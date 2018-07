Piloto da TAM confirma ter feito 'relatório de perigo' Piloto da TAM desde 2006, João Batista Ribeiro depôs por cerca de 1h20 na 8ª Vara Criminal da Justiça Federal nesta quinta-feira, 08, segundo dia do julgamento que apura quem foi responsável pelo acidente do voo JJ 3054 em 17 de julho de 2007, quando 199 pessoas morreram. Ribeiro pousou um Airbus A320, semelhante ao que se acidentou, no Aeroporto de Congonhas um dia antes da tragédia. Ele afirmou que chovia em São Paulo e que a pista estava escorregadia. O piloto relatou dificuldades de frear o avião, devido à aquaplanagem. Ele confirmou à Justiça que fez o chamado "relatório de perigo" e o encaminhou à diretoria de segurança da TAM.