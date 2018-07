Piloto de asa-delta sofre acidente no litoral norte Um piloto de asa-delta sofreu um acidente por volta das 15h deste sábado, 18, após saltar com o equipamento em um morro que faz divisa com as praias de Boiçucanga e Cambury, na região sul de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Segundo informações da Prefeitura de São Sebastião, com base em dados da Defesa Civil, a vítima, que é moradora da capital paulista, teve escoriações e fraturas, mas estava consciente durante o resgate.