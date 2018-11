Piloto de avião da FAB que caiu estava em treinamento O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que caiu hoje no Rio Grande do Norte era pilotado por Danilo Bello Seixas, de 24 anos. O voo, operado sozinho pelo piloto, fazia parte do treinamento do aspirante. Segundo nota oficial divulgada pela FAB, o voo estava devidamente autorizado.