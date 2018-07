Piloto de corrida sai ileso de acidente a 500 km/hora

Um piloto de corrida saiu quase ileso quando seu carro partiu-se em dois, voou alguns metros e pegou fogo em Brisbane, na Austrália. O acidente ocorreu quando o veículo corria a 500 quilômetros por hora. A prova era pelo Campeonato Nacional de Corrida Dragster (também conhecida como Corrida de Arrancada). O piloto, Phil Lamattina, passou uma noite no hospital para observação, e no dia seguinte fez questão de ver as imagens do acidente. "É difícil imaginar que você é que está no carro. Você vê mas não consegue acreditar", afirmou ele. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.