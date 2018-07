Piloto morre durante voo entre Bruxelas e NY

O comandante de um avião da companhia aérea Continental Airlines morreu durante um voo entre Bruxelas e Nova York.

O avião fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Liberty de Newark, em Nova Jersey, pouco antes das 12h (13h, horário de Brasília).

Um porta-voz da Continental Airlines informou que o piloto tinha 61 anos e mais de 20 anos de serviço na companhia.

Os dois copilotos assumiram o controle da aeronave, um Boeing 777 que levava 247 passageiros, de acordo com a porta-voz da Autoridade Federal de Aviação dos Estados Unidos, Arlene Salac.

O comandante aparentemente morreu devido a causas naturais, de acordo com as informações do porta-voz da Continental Airlines à rede de televisão CNN.