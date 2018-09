Piloto nega irregularidade em acidente com voo da Gol

Paladino, no entanto, garantiu ter pilotado aviões similares operacionalmente ao Legacy. As afirmações foram feitas hoje durante o depoimento pelo sistema de videoconferência do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça.

Ao juiz federal substituto da Vara Única de Sinop (MT), Murilo Mendes, o piloto reiterou que, em nenhum momento, os equipamentos do avião acusaram qualquer tipo de falha, em especial no transponder, aparelho que informa a posição da aeronave para o controle de trafego aéreo e outros aviões. A acusação alega que os pilotos teriam desligado o transponder momentos antes do acidente e religado após a colisão.

"Não houve, da minha parte, nenhuma ação voluntária para ligar ou religar o transponder", disse o piloto ao afirmar não saber o motivo do aparelho ter sido ligado segundos após a colisão. As informações são da Agência Brasil.