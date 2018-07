Piloto pousa avião em aeroporto errado na Indonésia

Um piloto de avião foi suspenso na Indonésia por ter aterrissado sua aeronave com cerca de 100 passageiros no aeroporto errado.

As autoridades da Indonésia anunciaram que vão investigar o incidente. O voo da companhia aérea Sriwijaya Air partiu no sábado de Medan, no norte da ilha de Sumatra, com destino à cidade de Padang.

O piloto estava em contato constante com os controles aéreos do aeroporto de Padang. No entanto, o avião aterrissou na base aérea de Tabing, a 12 quilômetros do destino original.

Os investigadores disseram que, em nenhum momento, os passageiros a bordo correram perigo.

Um porta-voz do ministério dos transportes da Indonésia disse à BBC que a aterrissagem foi completamente normal, no entanto, no local errado.