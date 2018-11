Piloto sai ileso após queda de parapente em MG O piloto de parapente Marco Aurélio Matias de Carvalho, de 24 anos, saiu ileso de um acidente ocorrido na tarde de ontem na Serra São Domingos, localizada no município de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, segundo informações da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14 horas, quando uma corrente de ar derrubou o equipamento em meio aos eucaliptos da região. Para conseguir resgatar Carvalho, os bombeiros informaram que tiveram de utilizar a tática de rapel. Carvalho não sofreu nenhum ferimento.