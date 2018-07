Pilotos da Lufthansa planejam greve em Frankfurt na terça-feira

O sindicato Vereinigung Cockpit (VC) disse nesta segunda-feira que as aeronaves A380, A330 e A340, da Airbus, e B747, da Boeing, não voarão de Frankfurt. Um porta-voz do sindicato estimou que de 70 a 80 voos serão afetados. A Lufthansa não comentou de imediato.

O VC, que já promoveu três paralisações nas últimas semanas, quer que a Lufthansa mantenha um programa que permite que pilotos se aposentem mais cedo, aos 55 anos, e ainda recebam até 60 por cento de seu salário antes que os pagamentos regulares da aposentadoria comecem.

A Lufthansa diz que o programa não é mais necessário devido ao aumento da expectativa de vida e a uma decisão recente da Justiça que indica que pilotos podem trabalhar até 65 anos.

Pilotos da Air France encerraram no domingo uma greve de duas semanas que custou à companhia aérea mais de 280 milhões de euros (355 milhões de dólares), apesar do impasse com a gestão da companhia sobre o desenvolvimento de suas operações de baixo custo continuar.