Pilotos da McLaren são só sorrisos após treino surpreendente

Button, campeão de 2009, estava ansioso por uma surpresa agradável depois que seus testes de pré-temporada foram prejudicados por problemas de resistência do carro. O piloto teve seu desejo realizando ao fazer o melhor tempo do dia, 1min25s854, na segunda sessão do dia.

Seu companheiro britânico Hamilton, campeão mundial de 2008, ficou 0s132 atrás, enquanto Fernando Alonso, da Ferrari, fez o terceiro melhor tempo, seguido pelo campeã mundial Sebastian Vettel, pela Red Bull.

"A McLaren fez um trabalho fantástico -- os caras fizeram um ótimo trabalho ao trazer um sistema de escapamento que é confiável e que também tem um ritmo melhor do que o que já tivemos com esse carro", disse Button a jornalistas. O piloto busca uma terceira vitória consecutiva em Alberta Park.

"Eu espero um final de semana competitivo. Não sei onde estaremos, mas estou ansioso por isso."

Hamilton, vencedor de 2008, foi igualmente efusivo, dizendo que os mecânicos cumpriram com as expectativas, depois de serem "empurrados até o limite" nas duas semanas anteriores.

"Definitivamente, me sinto muito mais positivo. Acho que se estivéssemos com o sistema de escapamento que tínhamos no último teste, estaríamos com mais problemas mas foi um nível bom, sinto que demos um grande passo para frente, um enorme progresso, ótimo trabalho dos caras", afirmou.

