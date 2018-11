Pilotos do Legacy são condenados por acidente da Gol

O juiz federal Murilo Mendes, da Vara Única de Sinop, no interior de Mato Grosso, condenou os pilotos a quatro anos e quatro meses de prisão, mas a pena foi substituída por serviços comunitários nos Estados Unidos.

Mendes também determinou a suspensão temporária das licenças dos pilotos para voo. O juiz, no entanto, não determinou na sentença o pagamento de danos às vítimas.

Segundo despacho, o juiz disse que houve negligência quanto à conduta de falta de verificação do funcionamento do transporder/TCAS, um equipamento que acompanha a posição do avião em relação ao solo e a outras aeronaves, num sistema para evitar colisões.

O jato Legacy, fabricado pela Embraer, colidiu no ar com uma aeronave da Gol em 29 de setembro de 2006. O avião comercial caiu no norte de Mato Grosso, matando todos os 154 ocupantes. Os pilotos do jato executivo conseguiram pousar com segurança em uma base aérea no Pará.

(Por Bruno Marfinati)