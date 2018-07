Pílula não aumenta risco de HIV, diz OMS

A recomendação foi reforçada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), após análise de evidências sobre o uso de anticoncepcionais e a infecção pelo vírus HIV.

A OMS convocou uma consulta técnica para rever todas as pesquisas epidemiológicas sobre o assunto depois que um estudo publicado em outubro do ano passado sugeriu que o uso dos contraceptivos hormonais (tanto as pílulas quanto os injetáveis) poderiam aumentar o risco de a mulher transmitir o HIV aos seus parceiros.

A revisão envolveu 75 especialistas de 18 países.