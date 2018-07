Pimco reafirma grau de investimento O grau de investimento do Brasil é parte das recentes mudanças nos mercados globais que desencadearam um rearranjo dos portfólios e levaram mais recursos para os mercados emergentes, afirma Brigitte Posch, gestora de carteiras emergentes da Pimco, maior administradora de fundos de renda fixa do mundo. "O grau de investimento é testemunha da melhora dos fundamentos do País e proporcionará oportunidades atrativas aos nossos investidores", diz Brigitte.